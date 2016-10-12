Жители посёлка Солонцовый Хабаровского края уже месяц встречают в центре и на окраинах молодого амурского тигра, который ведёт себя неагрессивно по отношению к людям, но периодически терзает местных собак.

– Появился он у нас примерно месяц назад, – рассказывает Metro специалист по работе с населением Ирина Косяк. – Вызвали опергруппу, которая занимается отловом тигров. Ребята жили у нас примерно две недели, но тигр не появлялся. Стоило им уехать – и вот он снова тут.

Ирина уверяет, что полосатый зверь людей не пугает, ведёт себя миролюбиво:

– Единственное, собаки у нас стали пропадать. Но кормовая база у тигра где-то в Тайге, а к нам он из любопытства ходит.

Жители посёлка чаще всего видят тигра возле магазина в центре, на окраинах.

– Я сама его видела на въезде в посёлок, когда с мужем-охотником приезжала, – говорит Ирина. – Глаза тигра светятся, их ни с чем не спутаешь. Но поймите, мы живём не в городе – в Тайге! Кто у кого в гостях, это ещё вопрос. Сегодня тигр, завтра – медведь. А тигра что бояться, он же не людоед. Это, скорее, медведь может на человека броситься.

С жителями посёлка ведут разъяснительные беседы:

– Ребята из опергруппы снова приехали, рассказывают, как себя вести. Мы прекрасно знаем, что нельзя поворачиваться к зверю спиной и бежать от него. Не могу сказать, что проблема серьёзная. Ребята из опергруппы расставили ловушки, фотоловушки – по периметру посёлка.

Руководитель опергруппы, эксперт-охотовед Юрий Колпак сообщил Metro, что ничего серьёзного не происходит, при этом масла в огонь подбросила блогер из Хабаровска, которая писала, что якобы в посёлке встречается минимум три тигра.

– Понимаете, это маленький посёлок, – говорит Колпак. – Тут для людей появление тигра – событие. Они начинают об этом много говорить. Люди писали жалобу президенту РФ, что три тигра осадили посёлок Солонцовый. Оказалось, что блогер в Хабаровске написала об этом, а ей какая-то женщина пожаловалась. Мы реагируем – если поймаем тигра, и при осмотре выяснится, что с ним всё в порядке, отвезём подальше в Тайгу. Так-то он никого не трогает. Вот три года назад ловили тигра, который тут во дворах собак душил. Этот и собак не трогает, козы спокойно ходят по улицам.