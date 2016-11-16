Прокуратура проверила условия содержания двух несовершеннолетних хабаровчанок, которых обвиняют в совершении ряда преступлений.

Как сообщает официальный сайт прокуратуры, хабаровские живодёрки "прошли первичный медицинский осмотр и санитарную обработку, с ними проведена беседа работниками психологической службы".

Их разместили в камеры для содержания несовершеннолетних, которые оснащены видеонаблюдением. Материально-бытовое обеспечение и питание несовершеннолетних соответствуют нормам.

Хабаровские живодёрки подверглись унижениям в СИЗО со стороны сокамерниц

В ходе личной беседы с надзирающим прокурором несовершеннолетние пояснили, что в период содержания в следственном изоляторе конфликтных ситуаций не происходило, негативного отношения к ним никто не выражает, угрозы их жизни и здоровью нет.

Порядок и условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-1 находятся на постоянном контроле прокуратуры.

Ранее появлялись сообщения, что хабаровские живодёрки с трудом переносят тяготы и быт, с которым столкнулись в изоляторе. Как сообщает информационный портал Habinfo, ссылаясь на источник в СИЗО, девушки жалуются на невыносимую обстановку в камерах и унижения со стороны сокамерниц.

По данным журналистов, соседки хабаровских живодёрок оскорбляют их и заставляют спать на полу. Связано это с тем, что сокамерницы узнали статью, по которой сидят девушки. Живодёрки теперь просят разместить их в одиночных камерах.

Между тем родные девушек уже подали жалобы на решение суда, так как срок их пребывания в СИЗО означает, что они будут встречать Новый год в камере.

Напомним, что одна из обвиняемых будет сидеть в изоляторе до 1 января, другая — до 7 января. Девушкам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). По мнению следователей, хабаровские живодёрки могли успеть к моменту задержания убить не менее 15 зверей и птиц.