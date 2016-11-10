Петербургский губернатор Георгий Полтавченко предлагает сократить себе заработную плату. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как пишет издание, такой вывод можно сделать из поправки, внесенной градоначальником ко второму чтению проекта бюджета в ЗакСе.

В соответствии с поправкой, расходы на содержание губернатора уменьшатся на 250 тысяч – с 3,6 млн. рублей.

Содержание спикера ЗакСа Вячеслава Макарова предлагается сократить на 242 тысячи, до 3,2 млн рублей.

Кроме того, как следует из внесенной поправки, сокращаются расходы на содержание чиновников всех комитетов и районных администраций.

Как отмечается, чтобы уменьшить расходы на содержание чиновников, комитет финансов решил заморозить индексацию расчетной единицы – базового показателя для вычисления оклада и премии конкретного госслужащего. В следующий раз ее могут повысить только в 2018 году.

Ранее предполагалось, что расчетную единицу проиндексируют в 2017 году.

Помимо сокращения расходов на содержание чиновников, губернатор также предложил увеличить дефицит бюджета на 2017 год до 70 млрд рублей.

В первом чтении ЗакСом был принят проект бюджета, в соответствии с которым доходы в 2017 году составят 470,7 млрд рублей, расходы – 535 млрд, дефицит – 64,4 млрд.

В своей поправке Полтавченко предложил нарастить расходы еще на 18,8 млрд, доходы – на 13,3 млрд.

Таким образом, дефицит бюджета может достичь своего рекордного значения в 70 млрд рублей.