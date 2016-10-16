По дороге из Санкт-Петербурга в Ростов пропал грузовой автомобиль, перевозивший зубные импланты и зубопротезную технику, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Представители фирмы, которой принадлежит груз, обратились в полицию Калининского района. Как стало известно, автомобиль Volkswagen Transporter T4 со стоматологическим оборудованием и комплектующими покинул склад на Полюстровском проспекте 11 октября. В Ростов-на-Дону груз должны были доставить 13 октября.

Но в назначенный день машина не приехала. Директор компании-перевозчика в телефонном разговоре сообщила собственникам, что в пути автомобиль якобы сломался, и доставка откладывается на день.

После этого разговора телефон директора отключился. Дозвониться и выяснить, что случилось с грузом, владельцы не смогли и приняли решение обратиться в правоохранительные органы.

В пропавшем автомобиле находилось 30 коробок общим весом 2,25 тонны. Стоимость груза составляет 28 миллионов 776 841 рубль.

По заявлению сотрудниками полиции проводится проверка.