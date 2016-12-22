ДТП с участием автомобиля дорожной службы произошло в Петербурге 22 декабря. О происшествии рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, грузовой автомобиль на скорости врезался в машину работников дорожной службы.

- Ехал на Канонерский. При въезде знаки "Осторожно, работы". Куча знаков до места работ и плюс рабочие, которые регулируют, т.к. осталась одна полоса, так что не заметить трудно, - комментируют пользователи в соцсети.

В результате ДТП с участием автомобиля дорожной службы образовалась пробка.

- Ну и, конечно, с Канонерки никуда не уехать. Стоим ждем, - отмечают водители.

Как пишет Life, в результате аварии пострадал водитель грузовика. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

Обстоятельства происшествия уточняются.