Сразу несколько ДТП произошли в ленинградской области днём 7 декабря. Об авариях сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". Свидетели двух ДТП, в которых машины оказались в кюветах, уточняют, что обошлось без жертв, но без технической помощи машины не достать из канав. Также участникам ДТП на Колтушском шоссе потребовалась госпитализация.

- Машины в кюветах на Колтушском шоссе перед Разметелево, - пишут очевидцы, отмечая, что с одной стороны дороги в кювете легковой автомобиль, а с другой стороны - грозовой.

- Машина в кювете по дороге между Волховом и Кисельней в Ленобласти, - сообщают автомобилисты 7 декабря. - Фура пытается вытащить. Очень скользкой и не почищено!

Напомним, что по данным синоптиков в среду во второй половине дня ожидается мокрый снег. В Петербурге на смену морозу придёт оттепель.