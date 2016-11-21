Группа Green Day связала Трампа с Ку-клукс-кланом

Знаменитая панк-рок-группа Green Day во время своего выступления на церемонии American Music Awards негативно отозвалась о будущем президенте США Дональде Трампе. Солист группы Билли Джо Армстронг во время исполнения песни "Bang Bang" несколько раз проскандировал:

— Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет фашистским США.