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Группа Green Day связала Трампа с Ку-клукс-кланом

  • Давид Абабеков

Звёздному коллективу новый президент явно не по нраву

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Знаменитая панк-рок-группа Green Day во время своего выступления на церемонии American Music Awards негативно отозвалась о будущем президенте США Дональде Трампе. Солист группы Билли Джо Армстронг во время исполнения песни "Bang Bang" несколько раз проскандировал:

— Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет фашистским США.

После победы Дональда Трампа в выборах Армстронг уже высказывался о ситуации в стране:

— Уже сейчас можно услышать антисемитские высказывания, можно увидеть группы белых людей, считающих себя сверхлюдьми, детей в кафе, окружающих мексиканцев с криками "стройте стену"… всё это стало нормой в США, — заявил Армстронг,— Если вы по какой-либо причине чувствуете себя маргинальным из-за того, что вы гей, транс, мексиканец, чёрный, коричневый, панк, металлист, гот — если вы живёте вне норм, я просто хочу, чтобы вы знали, что можете чувствовать себя в безопасности на любом концерте Green Day, — добавил музыкант.

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