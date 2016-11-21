Группа Green Day связала Трампа с Ку-клукс-кланом

Знаменитая панк-рок-группа Green Day во время своего выступления на церемонии American Music Awards негативно отозвалась о будущем президенте США Дональде Трампе. Солист группы Билли Джо Армстронг во время исполнения песни "Bang Bang" несколько раз проскандировал:
— Нет Трампу, нет Ку-клукс-клану, нет фашистским США.
После победы Дональда Трампа в выборах Армстронг уже высказывался о ситуации в стране:
— Уже сейчас можно услышать антисемитские высказывания, можно увидеть группы белых людей, считающих себя сверхлюдьми, детей в кафе, окружающих мексиканцев с криками "стройте стену"… всё это стало нормой в США, — заявил Армстронг,— Если вы по какой-либо причине чувствуете себя маргинальным из-за того, что вы гей, транс, мексиканец, чёрный, коричневый, панк, металлист, гот — если вы живёте вне норм, я просто хочу, чтобы вы знали, что можете чувствовать себя в безопасности на любом концерте Green Day, — добавил музыкант.