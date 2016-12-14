Журналисты рвут вас на части. Успели уложить в голове произошедшее?

Дни после матча прошли как один. После самолёта мы с супругой приняли душ, оставили вещи и с менеджером начали обход редакций. Можно было отключить телефон и уехать на две недели отдохнуть, но это было бы преступлением перед шахматами. Собственноручно потушить возникший огонь я не мог. Окончательно всё осмыслить пока не удалось. Понимаю, что был большой шанс стать чемпионом мира – 6:6 с Карлсеном, понятно, никто не ожидал. Все прогнозировали лёгкую победу Магнуса. Кстати, совсем не понимаю, почему, ведь я своей игрой не раз доказывал, что я, может, чуть слабее по рейтингу, но мог бы навязать ему борьбу. Так оно и получилось.

Не закрыться в такой ситуации свойственно немногим.

Это заслуга моей команды. В 2012 году мы с менеджером и нашим первым спонсором придумали слоган «Вернём шахматную корону в Россию». Мне пришлось столько выслушать критики от болельщиков и коллег в духе «Ты сначала делай, а потом говори». Но мало кто понимал, что громкий слоган был нужен, чтобы получить первого личного спонсора. Я взял на себя такую ответственность. Так что я прекрасно изучил, в чём сила публичности, пиара. Это идёт на пользу шахматам, если всё делать в меру и грамотно.

Что для вас значат слова «возвращение шахматной короны в Россию»?

Это мечта детства. После того как я переехал из Украины в Россию, мне здесь создали все условия, чтобы я профессионально вырос. Я был где-то 45– 46-м гроссмейстером мира, а буквально за два года стал 4-м, сейчас иду 7-м. Так как я всегда чувствовал себя россиянином, мне хотелось, чтобы страна, в которой очень глубокие шахматные традиции, но где давно не было успехов в матче на первенство мира, вернула шахматную корону.

Как сохранить интерес к шахматам?

Из одного пиара ничего не получится. Если только ходить и говорить, как я круто сыграл с Магнусом, все забудут. Только результатами я могу повысить интерес. Уже 25 декабря мне играть чемпионат мира по блицу и быстрым шахматам. Магнус тоже участвует.

О чём вас чаще спрашивают?

О матче, целях на будущее, новом матче, до которого как до Луны. Сейчас самое главное подойти в оптимальной форме к турниру претендентов и выиграть его. Все от меня этого ждут.

А есть вопрос, который логично вам задать, но никто не спрашивает?

Что бы я спросил у самого себя? Наверное, как я пережил первые десять секунд после того, как Карлсен сдался в восьмой партии. Когда оставалось всего четыре, чтобы стать чемпионом мира, а тенденция матча говорила, что это вполне реально.

И как?

На самом деле непонятно. Ты же не можешь вскинуть руки и радостно кричать, потому что это всего лишь восьмая партия, плюс есть какая-то эстетика. Конечно, в душе я был безумно рад, но понимал, что теперь предстоит самое сложное. К сожалению, в девятой партии, где у меня было большое преимущество, я не смог довести дело до победы, а потом Карлсен пришёл в себя.

Ожидали, что Магнус может психануть и уйти с пресс-конференции?

Да, это типичный Магнус, я его знаю с самого детства. Он очень азартный человек и, во что бы ни играл, эмоциально реагирует. Я его прекрасно мог понять, потому что он в третьей и четвёртой партии имел огромный перевес и при других обстоятельствах бы наверняка победил, но тут не смог. У него копилось раздражение, проиграл в абсолютно ничейной позиции, сам перегнул палку. Можно понять его, осуждать точно не буду. Многие бы на его месте так и психанули, это сущность взрывного характера Магнуса.

У вас когда-нибудь было желание бросить шахматы?

Да нет, скорее были большие разочарования. Я крайне спокойно отношусь к алкоголю, могу попить пива после турнира, но был случай, когда я напился с горя, проиграв в 2011 году известной шахматистке Юдит Полгар на Кубке мира. Попереживал и через два дня пошёл дальше. Потом бросить довольно сложно, я в жизни умею делать лучше всего именно это, а любовь к шахматам до сих пор безгранична.

В соцсетях вам сейчас много пишут? Наверное, есть реакция и от иностранцев.

Да, у моего менеджера «Фейсбук» до сих пор разрывается от пожеланий норвежцев, которые меня тоже полюбили. Они ожидали увидеть представителя власти в связи с тем, что я надевал майку с Путиным. Я сам заметил, что поклонников прибавилось. Если вначале в зале аплодировали только Магнусу, то в конце турнира меня встречали аплодисментами.

Как вам кажется, почему вас полюбили?

Тут много обстоятельств. Во-первых, я надеюсь, что моё поведение было нормальным, я вёл себя открыто и искренне, как веду себя в жизни. Во-вторых, что оказал такое сопротивление и сыграл основной матч вничью, в классике я ничем не уступил. Тем более что Магнус, по оценкам букмекеров, был «Реал Мадрид», а я – московский «Спартак». Но андердогам (аутсайдер. – Прим. ред.) всегда симпатизируют, тем более когда они начинают оказывать такое сопротивление.