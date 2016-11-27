Российский гроссмейстер, бывший чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев сорвался с балкона и погиб в возрасте 20 лет в Москве. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил близкий друг Елисеева Даниил Дубов, также являющийся гроссмейстером.

- Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев. Он пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался, написал Даниил Дубов.

Позже гибель 20-летнего Юрия Елисеева подтвердили в правоохранительных органах Москвы, сообщает ТАСС.

Юрий Елисеев получил звание гроссмейстера в 2013 году. В возрасте до 16 лет выигрывал чемпионат России по классическим шахматам.

В 2016 году Юрий Елисеев стал победителем ежегодного фестиваля "Moscow Open".

Юрий Елисеев был 212-ым в мировом рейтинге Международной шахматной федерации и 42-ым в России.