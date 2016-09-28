На всей территории Всеволожска на сутки с 27 до 28 сентября отключали горячую и холодную воду. В это время на Ладожском водопроводе проводились ремонтные работы.

Их выполняло МП «Единая служб заказчика» Всеволожского района.

28 сентября вода вернулась в квартиры горожан, однако её качество и вид просто ужаснули жителей.

– Во Всеволожске после суточного отсутствия какой-либо воды из кранов льётся мерзкая жижа, – написала местная жительница Наталья в паблике «ДТП и ЧП/Петербург» в соцсети «Вконтакте». Свои слова она подтвердила фотографией с коричневой водой в ванной.

В разговоре с корреспондентом Metro женщина сообщила, что вода в её квартире на Центральной улице появилась только в 6 утра, однако до трёх часов дня жидкость не меняет своего ржавого цвета и чище не становится.

– Что можно было загнать в трубы, чтобы так долго была грязь? И кто должен платить за слитую жижу, которая стоит, на секунду, 129,09 р. за куб, – вопрошает возмущенная жительница Всеволожска.

В администрации МО “Город Всеволожск” газете Metro порекомендовали обратиться за разъяснениями в организацию «Всеволожские тепловые сети».

Главный энергетик «ВТС» Владимир Суслов заявил нам, что грязная вода из кранов горожан может литься ещё и на следующие сутки.

– Может и завтра будет. В трубах наверное всё всколыхнулось, стояла же сутки, – так прокомментировал ситуацию специалист.

На вопрос, почему местные жители должны платить за воду, которой не могут пользоваться, и будет ли перерасчёт, господин Суслов просто предложил всем писать заявления во «Всеволожские тепловые сети».