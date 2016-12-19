Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признан авторитетным изданием France Football лучшим французским игроком 2016 года.
Жюри премии состояло из французских футболистов, признавашихся лучшими в предыдущие годы. По итогам 2015 года награда досталась полузащитнику "ПСЖ» Блезу Матюиди.
Гризманн был признан лучшим игроком чемпионата Европы 2016 года, забив на турнире семь голов и став лучшим бомбардиром. В голосовании за "Золотой мяч" Гризманн занял третье место, уступив Кришитану Роналду и Лионелю Месси.