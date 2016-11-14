Грифоны С Банковского моста отправятся на реставрацию. Как отмечают в Государственном музее городской скульптуры, наибольший вред приносит памятникам не время, а сами туристы. Крупной реставрации не было уже давно. Заместитель директора по научной работе Надежда Ефремова рассказала Metro о ближайших совместных планах КГИОП и музея.

- Люди фотографируются на спине грифонов, оставляют надписи. Какое может быть состояние? Конечно, крайне неудовлетворительное. И это несмотря на то, что их дополнительно красят. При этом стоит отметить, что сами грифоны - из чугуна. Очень много утрат и трещин в самих корпусах, - пояснила Metro специалист.

Сейчас решается вопрос о том, сколько будут реставрироваться крылатые львы. В планах "Мостотреста" - ремонт и самого моста. Как сообщают СМИ, на всю работу в целом может уйти до полугода.

Деньги будут привлекаться из сторонних источников, бюджетные деньги не задействуют.