«Грешишь? Исправим! Круглосуточное отпущение грехов с помощью ГРЕХООТВОДА. В любой точке мира. При любых обстоятельствах». Таким приветствием встречает покупателя сайт, предлагающий купить «часть камня, найденного экспедицией Грабового в месте предполагаемой остановки Ноева ковчега».

При этом утверждается, что «церковь рекомендует его к круглосуточному ношению», а все сертификаты выдаются с благословения игумена Сергия. Фотография игумена прилагается.

Согласно пояснению от продавца – ОАО «Ноев ковчег» (Алтайский край, с. Власиха), камень «на какое-то время заменяет исповедь». Рядом приводятся и «реальные отзывы обладателей грехоотводов». «Я нашла хорошую работу, купила квартиру и с уверенностью смотрю в будущее. Ведь теперь я под надёжной защитой грехоотвода!» – рекламирует камень Полина из Москвы.

«Безлимитный грехоотвод» обойдётся в 1999 рублей по акции до 31 декабря, анонсируется на сайте.

В комментарии по электронной почте представитель ресурса рассказал Metro, что, учитывая характер камня, его частей «считанное количество».

– Изначально их было 372, – отмечает отправитель. – Сейчас осталось чуть больше сотни. Да, их покупают. Сами мы с церковью не связаны никак, то есть никакое религиозное объединение не представляем. Церковь положительно относится к грехоотводу, но помните, он ни в коем случае не заменяет церковь и, конечно, посещать её рекомендуется регулярно.

Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, считает, что подобный ресурс должен попасть в поле зрения правоохранительных органов.

– Налицо недобросовестное манипулирование чувствами верующих и недостатком знаний о религии в целях личного обогащения и мошенничества, – отмечает он в комментарии Metro. – Православная церковь к такому проекту никакого отношения не имеет.