Перевод часов на зимнее время в 2016-м году продолжает обсуждаться в Сети. Тема практически исчерпана, но пользователи Интернета хотят знать, будет ли перевод часов на зимнее время в Москве, в Ульяновске и в других городах России. Дело в том, что перехода на зимнее время в октябре текущего года не будет. Россия окончательно перешла на зимнее время 26 октября 2014 года. До этого страна жила только по летнему времени, а ещё раньше на летнее и зимнее время переходили постоянно. Зимнее время, как...