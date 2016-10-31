В российской столице задержаны двое граждан Украины, пытавшиеся продать соотечественницу, передаёт АГН Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что само задержание нарушителей закона прошло на севере Москвы в помещении гостиницы "Мираж" (Ильменский проезд, район Западное Дегунино).
Как уточняют стражи порядка, продавцами оказались 23-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Подзаработать они хотели на 21-летней жительницы Украины.
Началась детальная проверка инцидента. Пока других подробностей не сообщается.