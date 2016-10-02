В преддверии принципиальной встречи между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге болельщики московского клуба испортили граффити с Михаилом Боярским, держащим в руках шарф "Зенита". Хулиганы перекрасили шарф в красно-белые цвета и написали на нём слова нецензурной кричалки фанатов.

Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал изданию «Life78» испорченное граффити: "Цыплят по осени считают. Пускай они подойдут к этому плакату после игры. Я-то убеждён, что "Зенит" расправится со "Спартаком". А им ничего не остаётся, как только злобно завидовать, вот и всё".

В разговоре с Metro авторы граффити из команды HoodGraff заявили, что не будут лезть в фанатские дела, а просто дождуться окончания матча между "Зенитом" и "Спартаком":

– Это дело рук фанатов. Я считаю, что фанаты должны между собой с этим разбираться. Мы как художники сделали подарок городу и "Зениту", а дальше этим уже должны заниматься фанатские группировки. Нас это никак не касается. Мне лично не обидно за порчу граффити, потому что я прекрасно знаю взаимоотношения между фанатами "Спартака" и "Зенита". Наше творчество никто тем самым не обижал – это фанатский перформанс. Хотим дождаться окончания матча, чтобы потом подумать над следующими шагами.

Несмотря на то что команда HoodGraff приняла решение дождаться окончания матча и не предпринимать ответных действий, неизвестные снова перекрасили граффити, написав на шарфе "Зенит – Питер". Об этом сообщили корреспонденты «Life78».