Градозащитники сами решили взяться за "консервацию" исторического здания постройки конца 19 века. В ожидании капитального ремонта в доходном доме Крутикова (11 Красноармейская улица, д. 7) уже не раз происходили различные инциденты. Последний пожар в нежилом расселённом доме был 24 октября.

После этого градозащитники взяли ситуацию под контроль. Псоле недавнего пожара активисты кирпичом, взятым со свалки во дворе исторического здания, заделали вскрытое окно. Как призналась Мetro Дарья Васильева, которая не раз выступала за сохранение исторического здания, на работы потребовалось две ночные «смены».

- Окнами со двора пользовались для проникновения в здание как наркоманы, так и мародеры, - возмущаются градозащитники. - Злоумышленники демонтировали фрагменты лестниц, изразцы, лепнину. Одного рейдера с целым набором строительных инструментов нам удалось отследить. К сожалению, незнакомца мы не смогли задержать и передать полиции. Он скрылся.

Инициативная группа уверена, что «набеги» на историческое здание будут продолжаться до тех пор, пока оно не будет полностью закрыто для проникновения посторонних. Первый шаг к консервации активисты, не дожидаясь вечно запаздывающей с активными действиями управляющей компании, сделали сами. Ранее неравнодушные петербуржцы регулярно заколачивали вскрытые злоумышленниками оконные и дверные проемы. Так, например, весной проем заделывали металлическим листом.

Активисты намерены продолжать следить за домом по мере сил – вплоть до официального начала капремонта, которое ожидается ровно через год.