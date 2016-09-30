Участники движения «Красивый Петербург», которая ведёт самостоятельную борьбу с нелегальной рекламой, нашла эффективное и недорогое средство, которое за считанные секунды удаляет трафаретные надписи с гранитных плит, – растворитель дихлорметан.

Как рассказали градозащитники, для очистки тротуара от одной такой нелегальной рекламы требуется растворителя на сумму менее 10 рублей. Для сравнения, коммунальным службам города в настоящее время выделяется порядка 200-300 рублей за квадратный метр очищаемой поверхности.

- Мы надеемся, что администрации районов и ответственные за содержание города в чистоте организации обратят внимание на опыт участников «Красивого Петербурга» и также станут применять экономичные и эффективные средства борьбы с нелегальной рекламой, которая портит облик культурной столицы, - рассказывают активисты.