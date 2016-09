Как сообщают в ГАТИ, движение транспорта по проспекту Большевиков от Октябрьской набережной до Народной улицы будет ограничиваться поэтапно. Со 2 по 12 ноября дорожники выйдут на участок от Народной улицы до Октябрьской набережной. C 13 октября из-за работ по укладке асфальта движение там будет закрываться поэтапно. C 13 по 16 октября для водителей окажется недоступен участок от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта. C 15 по 16 октября закрывается направление от...