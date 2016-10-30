В Красном Селе грабитель хотел взорвать банкомат с помощью газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

32-летний мужчина попытался взломать банкомат в Красном Селе около 4 часов утра 29 октября.

Зайдя в помещение круглосуточной зоны обслуживания клиентов банка в доме на проспекте Ленина в Красносельском районе, злоумышленник с помощью баллона попытался накачать банкомат газом. Таким образом грабитель хотел вскрыть аппарат и похитить оттуда деньги.

Взорвать банкомат у грабителя не получилось. Оперативная группа задержала мужчину на месте преступления, прежде чем он осуществил задуманное.

В ходе расследования выяснилось, что таким оригинальным способом грабитель уже пытался взломать банкомат в деревне Кипень Ломоносовского района Ленобласти 17 октября. По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (покушение на кражу).

По факту нового покушения на банкомат в Красном Селе также будет возбуждено уголовное дело, пояснили в пресс-службе ведомства.