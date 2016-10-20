Партия замороженной говядины, зараженной листериями, была обнаружена в морском порту Петербурга сотрудниками управления Россельхознадзора.

Груз с опасными бактериями весом около 28 тонн прибыл в Петербург на теплоходе из Парагвая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Листерии, которые эксперты нашли в говядине, являются возбудителями заболеваний животных и человека.

- Заразиться листериозом человек может через инфицированную воду и пищевые продукты животного происхождения, особенно, если они долго хранились и были плохо приготовлены, - отметили в пресс-службе.

28 тонн говядины, зараженной листериозом, вернули поставщику.

Листерии – это род палочковых бактерий, названный в честь основателя хирургической антисептики Джозефа Листера. Листерии широко распространены во внешней среде. Встречаются в почве, воде, растениях. При температуре 4°С способны, в отличие от других микроорганизмов, размножаться в пищевых, мясных и молочных, продуктах, но быстро погибают при высоких температурах.