О

– Образ. У каждого из нас есть сущностный образ, к которому мы можем допускать любимого человека или того, кому доверяем. И есть внешний образ, который мы создаём для того, чтобы расширить зону комфорта. У этого образа огромная аудитория.

Х

– Художник. Художник – это творец, который украшает существующие предметы, чтобы они помимо практической ценности представляли ещё и эстетическую. Чтобы была гармония на всех уровнях человеческого существования. Художник за это ответcтвенен, он может быть говнистым, противоречивым, многие художники пьют. Есенин, к примеру, хулиганом был. Но без них мы бы не сложили представления об окружающем нас мире. Наверное, с моей стороны дерзко называть себя художником, но я бы очень хотел им быть.

Л

– Эл, Марий Эл, а вторая ассоциация – что-то из Толкиена. Я подарил Оксанке серебряную такую фигулину, купил в Испании в магазине для сувениров. Стоит безумных денег! Помните, эльфийка подарила человеческому королю, которого любила и ради которого отказалась от бессмертия, такой цветочек из камешков. Мы с детьми купили Оксанке это, затащили на гору, он там несколько дней лежал, до определённой даты. А потом Оксанка лезла на скалу, чтобы достать подарок. Не сорвалась.

О

– Общение. Русский язык – удивительная вещь, мы не ценим богатство и благодать, заложенную в этом даре. Он же создавался для церковного служения, он сакральный. Даже когда мы переругиваемся с соседом по площадке, мы творим незримый мистический акт. Англичане, когда друг с другом разговаривают, – у них это торговые сделки, дружеский разговор и никакой мистики. У нас же даже брань у пивного ларька – это сакральное действие. Общение очень важно. Малознакомые люди, общаясь, осторожничают, подбирают слова, потом ты выходишь на другой уровень. Узнаешь человека и принимаешь, какой он есть, чтобы он принял тебя, каким ты есть. Высшее общение – это как у дельфинов, без слов. Вот сказал кто-то: «Анфиска купила куртку». Мы с женой переглянулись, и в этом беззвучном общении 20 лет жизни.

Б

– Баллистика (наука о законах полёта снарядов. – Прим. ред.). Почему? Потому что пуля не летит по кругу. Разве что в кино, хотя и там не должна. Бекмамбетов отличный режиссёр, но по нашей азиатской привычке он всегда делает красивее, чем есть. Мало того что он снял Анджелину Джоли, так у него ещё и пули по кругу летают. Все эсэсэровские дети умели разбирать автомат Калашникова за 45 секунд. Мы не можем принять, что пуля летает по кругу.

Ы

– Это ассоциируется только со мной. ОхлобЫЫЫстин. Это получается вещь в себе.

– Ты кто?

– Я писатель, я журналист, актёр, многодетный отец, я капеллан (священник) байкеров…

– ГЫЫЫ.

С

– Сила. Какой-то значок ГТО «Отвага и сила». Я люблю боевые единоборства, но сейчас уже в щадящей форме, без дикостей. Железо – иногда. Перед летом мясо накачал, высушил, загорел – тебя все любят.

Т

– Тварь. У этого слова очень приличное значение – «тварный», «тварь божья». Вот что со мной делать, я и там, и там, и там. Многие критикуют такую позицию, что в разных ипостасях реализовался, некоторые это приемлют. Мы сейчас находимся на таком этапе развития, со всеми знаниями, доступ к которым даёт Интернет. Человек уже не уживается в существующем мире. Нам нужна сильнейшая встряска, которая может уничтожить этот мир. Вот такой парадокс. Но так было всегда.

И

– Истина. Истина непреложная и непонимаемая. Совершенно ни про что нельзя говорить, что это вот так. Потому что ты не знаешь волю божью, может это и не так. Ты просто существуешь в данных обстоятельствах. И единственное, чем ты можешь руководствоваться в жизни, – это хозяйственным отношением к миру, добрым отношением к людям и восторженным к Богу за факт того, что ты существуешь.

Н

– Ноль. Особенно я люблю песню «Человек и кошка» (из творчества группы «Ноль». – Прим.ред.). (Заливисто смеётся.)

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