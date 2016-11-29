В Петербурге полицейские задержали мужчину, жестоко избившего и ранившего своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 28 ноября из медицинского учреждения в полицию поступила информация о том, что около трех часов ночи из квартиры дома 94 на Большом Сампсониевском проспекте с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован 38-летний мужчина. Хозяин квартиры получил черепно-мозговую травму, термические ожоги, колото-резаные раны.

Полицейские выяснили, что тяжелые травмы пострадавшему нанес 36-летний безработный петербуржец, который пришел в гости к хозяину квартиры.

Преступник и жертва вместе выпивали. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры гость руками и ногами избил хозяина квартиры, нанес ему порезы кухонным ножом и облил кипятком из чайника.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, - отметили в ведомстве.