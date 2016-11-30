28 ноября в Большом театре Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова (Госоркестр) и Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова (Госхор) отметили общий юбилей – 80 лет со дня основания.

Режиссёром гала-концерта "80 лет служения России" стал народный артист Юрий Лаптев. Интервью с ним читайте ЗДЕСЬ

На концерте зрители страница за страницей перелистывали славную историю коллективов, вместе с ними прошлись по пути череды триумфов, гастролей и признаний, ужасов военных лет и радостей встречи с освобождёнными народами Советского Союза и Европы.

В программу концерта вошли шедевры отечественной и зарубежной музыки, произведения, написанные специально для Госоркестра и Госхора, а также сочинения, которые были исполнены впервые именно этими коллективами.

В этот день на сцене Большого театра состоялась мировая премьера вокально-симфонического произведения Сергея Прокофьева – проект гимна СССР 1943 года.

Помимо выступления Госхора и Госоркестра зрителей концерта ждали несколько сюрпризов. В частности, на Историческую сцену театра вышли звёзды мировой оперы Ольга Бородина, Анита Хартинг и Дмитро Попов, прима-балерина ГАБТа Ольга Смирнова в сопровождении Михаила Симоняна (скрипка) и Александра Болдачёва (арфа) исполнила "Умирающего лебедя" на музыку Камиля Сен-Санса.

Гостями концерта также стали два коллектива из Грузии: ансамбль солистов "Сулико" Тбилисского государственного театра оперы и балета имени З.П.Палиашвили и ансамбль "Мцхета".

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