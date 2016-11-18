Депутаты Госдумы России в первом чтении приняли проект бюджета с дефицитом более чем в 2,75 трлн рублей.

Прогнозируемый объём ВВП составляет 87 трлн рублей в 2017 году, потом 92 трлн 300 млрд рублей, а в 2019 году – почти 99 трлн.

Темпы роста, по расчётам финансового блока, составят 0,6 процента в 2017-м, 1,7 процента – в 2018-м и 2,1 процента в 2019-м.

Цена на нефть в бюджете установлена в размере 40 долларов за баррель. Курс доллара в трёхлетнем бюджете составляет от 67,5 рублей до 71 рубля 10 копеек. Инфляция допущена в 4 процента, передаёт РБК.

В качестве источника финансирования дефицита будет использован Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Уже известно, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, доходы бюджета будут увеличены в течение трёх лет за счёт изменения налогообложения в нефтяной и газовой отраслях, сокращения теневого сектора экономики и долей государства в капиталах предприятий.

Кроме того, в федеральном бюджете предусмотрена заморозка расходов. "Но все социальные обязательства, будут выполнены", – уточнил Силуанова.

Также в проекте бюджета предусмотрены расходы на 11 приоритетных проектов, среди которых:

"Здравоохранение", – 3,839 млрд

"Образование" – 42, млрд рублей,

"Ипотека и арендное жильё" – 20 млрд рублей,

"ЖКХ и городская среда" – 10 млрд рублей,

"Международная кооперация и экспорт" – 41,1 млрд рублей,

"Малый бизнес и продержка предпринимательской инициативы" – 14,6 млрд рублей,

"Безопасные и качественные дороги" – 30 млрд рублей,

"Комплексное развития моногородов" – 6,5 млрд рублей,

"Экология" – 20, 191 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отдельно отметил, что в ходе подготовки проекта бюджета к первому чтению ни один комитет нижней палаты парламента не высказался против принятия проекта, отметил . "22 комитета предложили поддержать его, один не выразил своего отношения", – уточнил Макаров.

Во втором чтении законопроект будет рассматриваться в начале декабря.