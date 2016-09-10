10 сентября Москва отмечает своё 869-летие. В День города на центральных улицах столицы – большое скопление людей. На различных праздничных площадках для них устраивают всевозможные представления.

2016-й год объявлен Годом российского кино, в связи с чем на площадках встречается большое количество актёров, тематически связанных с известными советскими фильмами – такими как "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Гостья из будущего" и так далее.

Кроме того, горожане могут любоваться красочными декорациями на улицах. Им также предлагают занятия на любой вкус. Все желающие могут прыгать на батуте, кататься на роликовых коньках, наносить макияж, рисовать.

Фотокорреспондент Metro побывал на месте событий. Мы предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких фотографий со Дня города.