Снегопад в Петербурге стал причиной для "усиления режима" во многих организациях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Так, Жилищный комитет Смольного заявил, что управляющие компании бросили все свои силы на механизированную и ручную уборку внутриквартальных территорий.

"Для удобства жителей Жилищным комитетом организована «горячая линия» по приему обращений граждан по вопросу организации уборки внутриквартальных территорий, заявки принимают по телефону 710-44-54", - говорится в сообщении.

Кроме того, СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» осуществляет прием заявок по многоканальному телефону 004.

Горожане, между тем, делятся впечатлениями от заснеженного Петербурга утром 8 ноября. В соцсетях появляются фотографии заваленных снегом и непроходимых улиц города.

"Все замело, дороги не чищены, ожидается транспортный коллапс. Снегоуборочной техники пока не видно, планируйте свои маршруты. Удачного дня всем!!!", - пишут блогеры.

"Снег - и никого! Так выглядят в 7 утра улицы и дворы Приморского района - самого населенного района города", - сообщают горожане.

Добавим, в Петербурге снег ожидается в течение всего дня, 8 ноября. В среду осадки прекратятся, а в четверг снегопад начнется с новой силой.

Петербург в снегу: коллапс на дорогах, пробки составляют 10 баллов