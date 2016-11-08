Утром 8 ноября в Смольном прошло совещание с директорами дорожных предприятий. По данным специалистов, за ночь снега выпало столько же, сколько за всю прошлую неделю - 10 тысяч куб.м снега.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем, 8 ноября, в Петербурге будет сохраняться сложная ситуация на дорогах.

В пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" пояснили - ситуация хоть и сложная, но никаких экстренных мер пока не планируется, "потому что - зима".

- Службы хотелось бы поблагодарить за уборку. Ну и людей, которые сами выталкивали транспорт. Увеличение транспорта на дорогах не планируется, все штатные единицы вышли на линию. Если комитет по транспорту примет решение о необходимости дополнительного транспорта, выпустим резервные автобусы.

В пресс-службе "Горэлектротранс" сообщили, что вышли на уборку линий еще ночью.

- Выпустили снегоочистительные вагоны - они расчищали полотно до утра. К тому же, предприятие ведет уборку и вручную - но только на трамвайных путях. Там, где линия проходит по дорожному полотну, должны убирать городские службы. Однако утром, конечно, наблюдались сугробы, и были сбои в движении. Сейчас ситуация стабилизовалась, но все же водители проинструктированы, и у них есть оборудование для уборки снега, если возникнет такая необходимость.

По сообщению комитета по благоустройству, уборку дорог и тротуаров города ведут около 900 единиц техники и свыше 1000 человек.

По всем вопросам уборки улично-дорожной сети, в том числе связанным со скользкостью, жители города комитет по благоустройству предлагает звонить в дежурную службу комитета: 314-60-13 и 576-14-83. Однако дозвониться по ним очень сложно - линия почти всегда занята.

Напомним, пробки в городе по данным на 9 утра составили 9 баллов, и стремились к 10-ти. Автомобилисты сообщали о застрявших автобусах, фурах и автомобилях поменьше. Так, на перекрестке Индустриального и Шоссе Революции пассажирам пришлось выталкивать застрявший в снегу автобус одного из автопарков города.