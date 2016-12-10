В пятницу, 9 декабря, в подмосковном Щёлково загорелся автобус с пассажирами, следующий по маршруту № 55 "Щёлково (пл. Воронок) – пл. Ивантеевка". Произошло это утром на остановке "Поликлиника" на улице Фрунзе.

"Сначала раздался какой-то хлопок. Потом огонь блеснул под днищем микроавтобуса Ford-Transit и повалил чёрный дым. Огонь быстро охватил весь салон", - вспоминают очевидцы.

К счастью, всем пассажирам и водителю маршрутки удалось быстро выскочить на улицу. Когда подоспели пожарные, автомобиль выгорел практически весь.

Как сообщили газете Metro в администрации Щёлковского района, перевозчик ООО "Автотранс-Щёлково" сначала хотел скрыть, что пожар возник в тот момент, когда в маршрутке находились пассажиры.

"Представитель фирмы перевозчика заявил нам, что Ford загорелся, когда ехал пустой. И ехал он, якобы, в ремонт", - рассказал нам источник в местной администрации.

Но обман раскрылся после того, как в Сети появились кадры очевидцев ЧП. Пассажиры и случайные прохожие уверяли, что людей в салоне было много и лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал.

"Это частая практика перевозчиков, - уточнил местный чиновник. – По закону они обязаны предупреждать нас о любом ЧП с транспортом в течение двух часов. Но, как правило, этого не делают".

Теперь Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара в маршрутке в Щёлково. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в сети обогрева салона автомобиля.