Единственный президент СССР Михаил Горбачёв дал интервью агентству ТАСС в честь 25-й годовщины распада Советского Союза, в котором высказал мнение о том, что существует вероятность того, что со временем в границах бывшего советского государства может появиться новое союзное объединение.

"Я считаю, что Союз новый может быть. В прежних границах и с тем же составом, добровольно", — заявил политик.

При этом он также рассказал журналистам о процессе распада страны. Он заявил, что не снимает с себя доли ответственности за произошедшее, но, по его мнению, на произошедшее повлиял ряд факторов, в числе которых путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991 года и особенности характера первого президента России Бориса Ельцина.

"Человек очень властолюбивый, беспредельно властолюбивый. Он очень переживал и очень был недоволен, что он не член Политбюро, отсюда все его протесты…", – отметил Горбачев.