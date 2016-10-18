Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, его другу Абдувахобу Маджидову и Виктору Ускову, которые в мае этого года устроили гонки с полицией, ведя трансляцию в соцсети. Людей в небольшом зале суда собралось столько, что двери с трудом закрывались. Приговор оглашали три часа. В итоге суд счёл почти все доводы защиты обвиняемых неуместными, их оскорбительные слова, в том числе «чмо», «мент» и «мусор» в адрес сотрудников ДПС и действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору, намеренными и приговорил Шамсуарова и Ускова за оскорбление сотрудников ДПС к обязательным исправительным работам – по 300 часов на брата. Но в угрозе применения насилия в отношении полицейских их оправдали. Маджидова, который управлял во время гонки «Гелендвагеном» Шамсуарова, суд оправдал, поскольку не увидел в его действиях состава преступления. Чёрный внедорожник Mercedes G63 AMG, цена на который начинается от 11,5 млн рублей, суд изъял в пользу государства. Прокуратура осталась недовольна приговором и будет его обжаловать.

Из здания суда все трое вышли быстро и без единого комментария. Шамсуарова до длинного «мерседеса», расталкивая СМИ, сопровождали спереди и сзади два охранника.

Прохожие удивлялись числу журналистов на тихой улице.

– Кого судят? За что? – интересовалась женщина, идущая мимо. – А что их теперь спрашивать и в лицо им смотреть? Что в нём можно увидеть?

Адвокат оправданного Маджидова остался доволен результатом.

– Я считаю приговор суда справедливым и законным, – заявил он.

Но защитник сына замглавы «Лукойла» Шамсуарова считает, что ещё не закончил свою работу.

– Всё, что касается фальсификации выдуманного насилия по отношению к сотрудникам ДПС... Мы будем инициировать расследование для выявления тех, кто сознательно пытался инкриминировать то уголовное деяние, которого не было и быть не могло, – заявил он.

Чмо значит Чмокать

Эксперт-филолог Михаил Грачёв объяснил происхождение оскорбительных слов, которые использовали обвиняемые

Михаил Александрович, откуда произошло и что значит слово «чмо»?

Это слово ни с какой аббревиатурой типа «человек морально опустившийся», как многие думают, не связано. Оно произошло в тюремном арго (жаргон. – Прим. ред. ) от слова «чмокать». Его употребляют в адрес человека, с которым был совершён орогенитальный контакт. Другими словами, «опущенный» или «петух».

А слово «мусор»?

Оно как раз от аббревиатуры МУС – Московский уголовный сыск. Потом хитрые уголовники добавили окончание «ор» и получилось «мусор», так как эти уголовники считают правоохранителей ничего не стоящим мусором.

Далее «мент»...

Очень любопытное слово. Оно заимствовано из дореволюционного арго. Так ранее называли тюремных надзирателей. В свою очередь оно было заимствовано из польского языка, где означало солдата внутренних войск. А в польский пришло из венгерского, на котором «менто» значило «сыщик, носящий серый плащ». Как вы догадываетесь, «менто» произошло от французского «манто», то есть «пальто».