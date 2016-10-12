Необычный лот появился на известном интернет-аукционе EBay. Там продают голых Брэда Питта и Анджелину Джоли. Естественно, не настоящих.

Скульптура, высота которой 103 сантиметра, выполнена из воска. Брэд и Энджи полностью обнажены, а их тела сливаются в одно в районе бёдер. Стоит конструкция на трёх общих ногах.

Несмотря на странную форму, выглядят Питт и Джоли весьма реалистично. Как уверят продавцы, чтобы добиться такого эффекта, при изготовлении использовались настоящие волосы, а глаза фигур сделали из стекла.

В описании к лоту под названием "Бранджелина" говорится, что это произведение искусства станет символом развода знаменитостей. Начальная стоимость лота составляет 3500 фунтов (около 270 тысяч рублей). При этом продавец заранее сообщил, что не отдаст восковую фигуру меньше, чем за 10 тысяч фунтов. Торги назначены на 15 октября.