Статуя обнаженного республиканца Дональда Трампа ушла с молотка на аукционе за 22 тысячи долларов, сообщает NY Daily News.

Авторами скандальной скульптуры выступила группа анонимных художников INDCLINE.

Отмечается, что часть средств с лота будет направлена в Национальный иммиграционнный форум.

Статуя вызвала резонанс, так как художники изобразили Трампа как упитанного мужчину с маленькими половыми органами.

Покупатель "голого Трампа" пожелал остаться анонимом. 

Уже не в превый раз фигура Дональда Трампа становится вдохновлением для креативщиков. О других случаях можно почитать по ссылка ниже. 

Читать также: На Хэллоуин в США продают лица Клинтон и Трампа

Читать также: В британском баре установили портрет Трампа над писсуаром

Читать также: Студент из Дании создал 3D футболку с изображением Трампа и реалистичными волосами