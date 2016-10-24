Статуя обнаженного республиканца Дональда Трампа ушла с молотка на аукционе за 22 тысячи долларов, сообщает NY Daily News.
Авторами скандальной скульптуры выступила группа анонимных художников INDCLINE.
Отмечается, что часть средств с лота будет направлена в Национальный иммиграционнный форум.
Статуя вызвала резонанс, так как художники изобразили Трампа как упитанного мужчину с маленькими половыми органами.
Покупатель "голого Трампа" пожелал остаться анонимом.
Уже не в превый раз фигура Дональда Трампа становится вдохновлением для креативщиков. О других случаях можно почитать по ссылка ниже.
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