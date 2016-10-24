Телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля решили переехать. Теперь супруги вместе со своими детьми – трёхлетним Робертом и полуторагодовалой Софией – будут жить в солнечной Испании. Но спешим вас успокоить, и Ляйсан, и Павел будут прилетать в Россию по делам и по работе. В каком именно городе решила обосноваться звёздная чета из России, не сообщается, но как пишет "СтарХит", супруги уже отдали сына Роберта в местный детский сад. По словам источника из окружения пары, для переезда в Испанию у...