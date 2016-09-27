Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект, согласно которому развлекательные сайты, такие как IMDb, будут вынуждены не сообщать возраст актёра, если от него поступит такой запрос, сообщает Hollywood Reporter.

Закон вступит в силу 1 января 2017 года. Отмечается, что данные о возрасте может попросить удалить не только актер, но и любой другой деятель киноиндустрии.

Такое решение было принято в целях борьбы с дискриминацией по возрасту, из-за которой, как утверждается, многим актерам отказывают в ролях.

Тем не менее, данные о возрасте останутся в электронных энциклопедиях, например, в Википедии.