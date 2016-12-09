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Голливудский актёр Крис Пратт рассказал Metro, с кем из знаменитостей его иногда путают

  • Любовь Егорова

Он впервые приехал в Москву, чтобы представить свою новую работу "Пассажиры"

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Крис Пратт впервые приехал в Москву, чтобы представить свою новую работу «Пассажиры», которая выходит в российский прокат 22 декабря. 37-летний американский актёр встретился с корреспондентом Metro и рассказал, как легко обмануть звёзд, чего он боится и с кем из знаменитостей его иногда путают.

Вы впервые в Москве. Как впечатления?

Честно говоря, не знал, чего ждать от визита в Россию. Понимал, что будет холодно, так и оказалось. Знаете, я не думал, что здесь будет так красиво! Я живу на западном побережье США – у нас там нет старых зданий, наша культура совершенно другая и гораздо моложе, поэтому, когда я ехал на машине по Москве, чуть ли не полностью высовывался из окна, чтобы рассмотреть архитектуру. Здесь все дома очень русские. Невозможно ни с чем перепутать. А ещё у вас очень красивые люди.   

Вы были в гостях у Ивана Урганта. Кто лучше: Джимми Киммел, Джимми Фэллон или Иван Ургант?

Иван потрясающий! Невероятно талантливый! Я был на всех программах, которые идут в США. Я знаю, о чём говорю. Иван на уровне Фэллона и Киммела. Он задавал очень интересные вопросы. Причём мы не репетировали, сразу снимали. У него замечательная команда. Я уверен, если бы передачу показывали на английском, он был бы мировой звездой! Кстати, любопытный факт: оказывается, он озвучивал моего персонажа Барри в фильме «Особо опасен». Правда, это эпизодическая роль, мой герой получает клавиатурой по лицу. 

Можно сказать, что в каком-то смысле вы вечный пассажир. Большую часть своей жизни вы путешествуете по миру, представляя фильмы. У вас уже есть какие-то традиции?  

В каждой поездке всегда всё по-разному. Да, вы правы, я действительно вечный пассажир. Я именно пассажир, даже не турист, потому что я не успеваю ничего толком посмотреть в других странах. На самом деле я приезжаю не в другие страны, а на пресс-конференции. Но я обязательно вернусь в Россию как турист. 

Когда вы не были знамениты и могли делать то, что хотели, вы заговаривали с пассажирами в самолёте, в метро?

О да! Когда меня никто не знал, было гораздо проще перемещаться. Мне нравилось это. Знаете, вот сейчас понял, что скучаю по тем временам, когда можно было просто выйти на улицу, скучаю по анонимности… Мне ведь вообще не приходится в жизни представляться. Хочется протянуть руку тому, кто не знает, кто я, и сказать: «Привет, я Крис Пратт. А тебя как зовут?» Чтобы моё имя ничего не говорило, чтобы оно было сюрпризом. Мне не хватает искренних разговоров с настоящими людьми, которые не будут изображать лучшую версию себя, надевать маску. 

Многие смотрят на прошлое с особенной любовью.

Да, возможно. Чего только не было в прошлом! Каждый прожитый день давался с трудом. Денег не водилось, я не знал, чем заплатить за квартиру, где достать еду...

А было, что вас не узнавали и принимали за кого-то другого?

Было! Довольно долго люди думали, что я – это Ченнинг Татум. Помню, на церемонии вручения «Оскара» ко мне подошёл какой-то парень и сказал, что ему понравилось, как я сыграл в фильме «Охотник на лис», и просил рассказать о съёмках. Я не стал признаваться, что я вообще-то Крис Пратт и не смотрел картину, поэтому ответил расплывчато, что-то вроде: «Спасибо за этот вопрос, замечательная лента, мне очень понравилось над ней работать, рад, что у неё так много номинаций на «Оскар». Я уже король туманных ответов. Я ведь мог совсем иначе ответить, но не хотел стыдить человека, портить ему настроение. Может, он, как и я, не может узнавать всех подряд в лицо. 

А вот само это ощущение, что перед вами часто оказывается человек, который про вас знает всё, факты, по крайней мере, точно, а вот вы понятия не имеете даже, как его зовут… Это же странно, да? 

Ещё как! А знаете, что самое странное в этом? Что для меня это уже даже больше не странно! Я прекрасно понимаю, что окружён людьми, которые хорошо знают меня, а я не знаю их. 

 

                                                      Пять фактов из жизни

Ради искусства

Пратт сбросил 50 кг ради съёмок в фильме «Человек, который изменил всё». Эта картина была номинирована на «Оскар», а Крис Пратт сыграл роль реального бейсболиста Скотта Хэттеберга. 

Ищет общий язык

После интервью журналист Metro попросил Криса подписать Happylines для наших читателей. «Хочется написать что-то по-русски, – сказал актёр. – Например, «Привет, друзья!» Покажите, как это пишется».

Подарок судьбы

Пратт бросил колледж после первого семестра. В результате он работал продавцом билетов и стриптизёром, но стал бездомным. Спать ему зачастую приходилось в фургоне или в палатке на пляже. 19-летнего Пратта заприметила актриса Рей Дон Чонг, и в 2001 году он получил свою первую роль в сериале «Любовь вдовца» (на фото).

Семья

9 июля 2009 года Пратт женился на актрисе Анне Фэрис, которую встретил на съёмках фильма «Отвези меня домой» в 2007 году. У супругов есть сын – Джек Пратт, который появился на свет в 2012 году. 

Питомец-звезда

У Криса есть кошка по кличке миссис Уайт, которая раньше играла роль Снежка в фильме «Стюарт Литтл» и в его продолжении.

Факты

Крис  Пратт

Возраст: 37 лет

Родился: Верджиния, Миннесота, США

Фильмография: «Стражи Галактики», «Человек, который изменил всё», «Она»

Озвучание:
В 2014 году озвучил главную роль в анимационном фильме «Лего. Фильм»

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