Знаменитый актёр Антонио Бандерас прибыл в Москву. Здесь он вместе с российской моделью Натальей Водяновой представит благотворительный проект "Делай как я!" , направленный на помощь детям с нарушениями развития. Его целью является мотивировать как можно больше людей делать добрые дела.

Как отмечает Life, у знаменитого актера вполне скромный райдер. Там есть только два пункта: зелёный и чёрный чай и макияж от компании MAC. Передвигаться по Москве в ходе своего пребывания Бандерас будет на автомобилях марки Jaguar.

Совместный проект компании PUIG и Фонда помощи детям "Обнажённые сердца" Водяновой будет заключаться в том, что любой желающий сможет в популярном мессенджере скачать за деньги стикеры с изображением актёра и модели. Средства от продаж будут направлены на создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, и строительство инклюзивных детских игровых площадок.

Отметим также, что уже 15 сентября знаменитый испанский актёр станет гостем московской редакции Metro. Во время встречи он расскажет о себе и своей благотворительной деятельности.

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