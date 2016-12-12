В 2017 году правительство перейдёт к использованию средств Фонда национального благосостояния, так как Резервный фонд будет полностью исчерпан, заявила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова в интервью журналу «Огонек», опубликованном в понедельник, 12 декабря, на его портале.

— По расчётам бюджета, в 2017-м Резервный фонд будет исчерпан полностью, и правительство перейдёт к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 миллиардов рублей, — заявила Голикова в интервью журналу "Огонёк".

Председатель Счётной палаты также отметила, что российская экономика полностью адаптировалась и приспособилась к современным условиям. В свою очередь, динамика ВВП пока колеблется.

— Но едва-едва заметные сдвиги в сторону последнего всё же видны. Надеюсь, что 2017-й оправдает ожидания, — добавила Голикова.

Ранее о том, что Резервный фон может быть исчерпан в следующем году, заявлял и заместитель министра финансов.

18 ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что за последние два года Россия использовала 4,7 триллиона рублей Резервного фонда, и в конце 2016 года там останется 1,1 триллиона рублей, которые пойдут на финансирование дефицита бюджета.