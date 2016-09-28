Известная 58-летня поп-певица Мадонна выложила в своем аккаунте в Instagram фото части своего обнаженного тела с подписью: "Я голосую голой вместе с Кэти Перри. Голосуйте за Хиллари. Она - лучшее, что у нас есть".

Тем самым звезда решила поддержать свою коллегу по сцене Кэти Перри, которая днем ранее выложила в Сеть видео-обращение, в котором агитировала идти на выборы. В ролике Перри разделась.

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Ранее Мадонна также выкладывала фото, на котором с помощью фотошопа она поставила рядом с собой на сцене Клинтон.