Комиссия по расследованию катастрофы лайнера А321, разбившегося год назад над Синайским полуостровом, установила факт взрывной декомпрессии лайнера во время полета.

Погибшие над Синаем, новые данные

Год спустя после трагедии над Синаем опубликованы новые данные о ходе расследования причин катастрофы. "В результате проведенных работ была определена зона начала разрушения самолета в воздухе и установлен факт воздействия высокоэнергетических элементов на обшивку самолета по направлению "изнутри-наружу" и "взрывной декомпрессии" в полёте. Анализ результатов проведенных работ продолжается. Отобраны фрагменты конструкции воздушного судна для дальнейших исследований", - говорится в сообщении пресс-службы МАК, текст которого приводит ТАСС.

Авиакатастрофа 31 октября 2015 года: В Египте вспоминают жертв разбившегося российского лайнера

Отметим, что во время взрывной декомпрессии в течение нескольких секунд происходит полное разрушение легких, падает кровяное давление и смерть становится неизбежной.

В МАК также сообщили, что к данному моменту комиссия по расследованию собрала и проанализировала информацию об экипаже, об эксплуатации воздушного судна, о работе авиационной техники в последнем и предыдущих полетах.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что расследование по уголовному делу о террористическом акте на борту А321 продолжается. Как отметили в СК РФ, предпринимаются все возможные меры для установления и привлечения к ответственности всех, кто в той или иной степени причастен к гибели находившихся на борту самолета людей.

Годовщина со дня трагедии над Синаем

Лайнер потерпел крушение год назад, 31 октября 2015 года, через полчаса после вылета. Самолёт выполнял рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург.

Все находившиеся на борту 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Обломки были обнаружены примерно в 100 км к югу от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Среди погибших - жители 13 регионов России, из них 147 человек из Санкт-Петербурга, 44 человека из Ленинградской области.

Для расследования обстоятельств катастрофы была создана следственно-оперативная группа. По итогам проведенных экспертиз следователи пришли к выводу, что на борту самолета был совершен теракт.