Годовалый ребенок, получивший тяжелые ожоги при пожаре на Стародеревенской улице в Петербурге, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Петербургу.

Пожар в двухкомнатной квартире на 12 этаже дома на Стародеревенской улице произошел 16 ноября.

В результате пожара пострадали две петербурженки 1954 и 1961 годов рождения и годовалый мальчик.

Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии с обширными ожогами и отравлением продуктами горения были доставлены в больницу.

17 ноября женщины скончались. За жизнь ребёнка боролись врачи, но 22 ноября от полученных травм малыш скончался.

-В ходе проверки установлено что причиной пожара является замыкание проводки в холодильнике, - отметили в пресс-службе ведомства. - По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу продолжается доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.