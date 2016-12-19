Годовалого малыша госпитализировали в детскую больницу на Бухарестской улице около полудня 18 декабря с признаками отравления. Как сообщает "Фонтанка", ребенок 2015 года рождения наглотался таблеток по недосмотру взрослых.

По словам родителей, в баночке недосчитались около 5 таблеток. Малышу вызвали скорую. Врачи диагностировали острое отравление. По данным на 19 декабря состоянию здоровья малыша ничего не угрожает.

Ребенок воспитывается в полной семье и проживает вместе с родителями в квартире в одном из домов на улице турку. Семья на учете не состояла. Отметим, что за последнюю неделю это второй подобный случай.