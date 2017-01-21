Ровно год юная жительница Рязани Ангелина Митюнина участвует в фотосессиях и выходит на подиум. Получив однажды сертификат модели, девочка с ангельской внешностью осуществила свою давнюю мечту. Карьерой модели сейчас сложно удивить, но 14-летняя Ангелина всё же выделяется среди сверстниц – она полностью лишена слуха. Этот недуг не мешает ребёнку покорять вершины, которые, как может показаться на первый взгляд, в её ситуации покорить невозможно.

Генеральный директор сети модельных школ и агентства GQ models Ольга Орехова призналась Metro, что решение принять такую необычную девочку в модели далось ей непросто.

– Я проводила кастинг в Рязани, сразу отметила её данные, а спустя несколько дней, подводя итоги, мне сообщили, что Ангелина – особенный ребёнок. Признаюсь честно, я несколько дней думала и решалась на этот шаг. И я решилась, мы её приняли и ни разу не пожалели. Когда приезжаю в Рязань, я не упускаю возможность встретиться с Ангелиной, это человек с безграничной доброй энергетикой! Однажды мы стояли рядом, улыбались и переписывались. После я вышла на улицу и села в авто, меня ждал водитель, и я весь оставшийся день молчала и улыбалась. Не в словах счастье!

Ангелина рассказала Metro, что очень боялась – она считала, что отсутствие слуха помешает ей стать моделью.

– Я всегда верила в мечту, знала, что она сбудется! – говорит девочка. – И всё же опасалась, что из-за слуха меня не примут в модели. Но всё сбылось! Я участвовала в кастинге, который успешно прошла. Поначалу боялась, не знала, как буду общаться с другими людьми, ведь я не слышу. Зато я умею читать по губам, и поэтому быстро подружилась с другими моделями. Теперь я участвую в разных показах и фотосессиях, появляюсь на подиумах. Мои новые подруги уважают меня и внимательны ко мне. Когда я не понимаю, что говорит преподаватель, я всегда спрашиваю у подружек, и они всё мне объясняют снова.

Ангелина считает, что самое главное в профессии – это "быть красивой", а лучше всего – считаться "самой популярной девушкой на Земле". Но для этого нужно ещё очень много работать.

– Когда выхожу на подиум, сердце стучит бешено, – улыбается Ангелина. – В первый раз я боялась, думала, что-то может пойти не так! Хорошо, девочки меня успокоили. А когда всё получилось, я сильно обрадовалась. Хочу однажды попасть на конкурс "Топ-модель по-русски", но в нём можно участвовать только с 18 лет...

Помимо увлечения модельным бизнесом, у Ангелины есть и другие интересы – она ходит на курсы визажа, занимается спортом и танцами. И всё же именно работа моделью влечёт её больше всего.

– Моя дочь всегда мечтала стать моделью, – рассказывает Metro мама девочки Юлия Митюнина. – Но такая вот у неё беда – с самого детства она не слышит, это наследственное. Поначалу Ангелина решила заниматься лёгкой атлетикой, танцами – дочь прекрасно чувствует вибрацию, поэтому отлично танцует. А однажды пошла на кастинг моделей. Быстро со всеми подружилась и вскоре получила сертификат! Когда впервые увидела её на подиуме, мурашки по коже побежали. Сейчас и не верится, что она – моя дочка, совсем другой стала, более уверенной в себе! И она уже забыла, что не слышит.

Брат Ангелины Артём признался, что поначалу ярое желание Ангелины стать моделью слегка раздражало его:

– Я помню, мы всегда ссорились, даже дрались – надоело смотреть, как она ходит по дому на каблуках! А она очень любит так ходить (смеётся). Я знал, что она хочет стать моделью, но думал, у неё все равно не получится. Но она упрямилась и отвечала: "Рано или поздно стану – вот увидишь!" Так и произошло. Теперь я горжусь ею!

Во время обучения на модель Ангелине активно помогала главный специалист Рязанского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юлия Михеенко.

– Преподаватели сначала удивлялись, но отмечали её прекрасные внешние данные, – рассказывает она Metro. – Я их просила предоставлять Ангелине письменные рекомендации, поскольку на лекциях, понятно, она не могла должным образом воспринимать информацию. На курсах мейк-апа же ей было проще – там педагоги показывали наглядно, как рисовать стрелки, ну и так далее. На подиуме они тоже с ней не словами общались, а на себе всё показывали – как нужно держать руки, как идти. К счастью, глухие люди зрительно всё воспринимают очень быстро. Что касается общения Ангелины с другими девочками-моделями, то те поначалу не знали, как подступиться к ней. Но потихоньку нашли общий язык. Помогал невербальный контакт – мы ведь когда общаемся, часто используем руки, чтобы показать направление движения, например, и так далее. Потом, они много переписывались с Ангелиной в соцсетях. Короче, первые занятия их хорошенько сплотили.