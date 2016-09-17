Священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в педофилии, в субботу доставили в Петербург. Там с понедельника следователи начнут его допрашивать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Грозовский был доставлен в Петербург в субботу ранним утром. Прибыл в спецвагоне. В каком он СИЗО пока неизвестно, однако с понедельника его уже начнут допрашивать. В дальнейшем ожидаются и другие следственные мероприятия", – сказал агентству источник.

По данным следствия, в 2011 и 2013 годах Грозовский надругался над несколькими детьми в детских лагерях в Ленинградской области, а также в Греции. После этого он был отстранён от служения и уехал в Израиль, где намеревался получить гражданство. Там его задержали полицейские и экстрадировали в Россию на основании Европейской конвенции о выдаче.