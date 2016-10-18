Столичный градоначальник Сергей Собянин освободил от должности Флору Тюрину, которая была главой управы Донского района. Причина увольнения – утрата доверия, сообщает сайт мэра Москвы.

Но как стало известно раннее, именно Флора Вартановна Тюрина была задержана по подозрению в мошенничестве. Со слов полицейских, для обогащения дама придумала нехитрую схему: она требовала от подчинённого 100 тысяч рублей. Пострадавшим оказался сотрудник одного из подведомственных государственных бюджетных учреждений, который и не захотел мириться с беззаконием.

А вот в распоряжении мэра формулировка увольнения звучит так: "Освободить Тюрину Флору Вартановну от замещаемой должности главы управы Донского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы в связи с утратой доверия за непринятие ею мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является".