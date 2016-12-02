Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост главы Пентагона. Им станет отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Маттис по кличке "Бешенный пёс". Об этом в пятницу сообщает Washington Post.

По словам Трампа, о назначении Маттиса он планирует объявить на следующей неделе.

– Мы назначим "Бешеного пса" Мэттиса нашим министром обороны. Но официально мы об этом не объявим до понедельника, поэтому никому не рассказывайте, – заявил избранный президент США Дональд Трамп на митинге в Цинциннати.

Однако, для того, чтобы Маттис был утверждён в должности, одного желания Трампа не достаточно. В настоящий момент в США действует закон, согласно которому, глава Пентагона не должен состоять на действительной военной службе в течение семи лет до своего назначения.

Вероятно, Конгрессу США необходимо будет принять новый закон, отменяющий действующие нормы.

Напомним, что 66-летний Джеймс Маттис вышел в отставку весной 2013 года. Перед уходом из вооружённых сил он занимал пост начальника Центрального командования вооружённых сил США, более 40 лет служил в морской пехоте.