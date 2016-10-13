В деле Захария Калашова (известного как Шакро Молодой) впервые в стране появилось понятие – "лидер преступного сообщества России".
Следователи ФСБ сами признали его главой всего преступного мира. То есть, можно сказать, что любые преступники и подозреваемые – все принадлежат к его "группировке".
Шакро Молодой, последние новости 2016: "По версии следствия, именно этот преступник координировал действия криминальных авторитетов рангом пониже и рядовых участников ОПС страны (организованного преступного сообществ — ред.)", – пишет "Коммерсант".
По версии следствия, Шакро Молодой занял высшую ступень в преступной иерархии страны после того, как в 2013 году был убит Аслан Усоян (вор в законе, известный как Дед Хасан).
Защита Шакро Молодого не знает о "пропаже" материалов его дела
Адвокат Калашова Александр Гофштейн подтвердил, что в материалах уголовного дела его клиент именуется "лидером преступного сообщества России". При этом юрист отметил, что это понятие представляет собой "наименование", а не "термин".
По закону есть понятие об организаторе преступного сообщества, который занимает высшее положение в преступной иерархии, сообщает РИА Новости.
"Организатор, лидер. Слова фактически, синонимы, но следствие почему-то решило именовать его именно лидером", — заявил адвокат Калашова Александр Гофштейн.
Кстати, он уточнил, что Калашову всё ещё не предъявили обвинение в организации ОПС.
Справка
- Шакро был арестован 12 июля 2016 года.
- Задержание проходило в рамках дела о стрельбе на Родчельской улице в Москве.
- Потом его обвинили в вымогательстве и создании преступного сообщества.
- Если название "лидер преступного сообщества России" так и останется за ним, то Шакро Молодому может грозить пожизненное лишение свободы.
Шакро Молодой, последние новости 2016, видео о задержании