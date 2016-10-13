В деле Захария Калашова (известного как Шакро Молодой) впервые в стране появилось понятие – "лидер преступного сообщества России".

Следователи ФСБ сами признали его главой всего преступного мира. То есть, можно сказать, что любые преступники и подозреваемые – все принадлежат к его "группировке".

Шакро Молодой, последние новости 2016: "По версии следствия, именно этот преступник координировал действия криминальных авторитетов рангом пониже и рядовых участников ОПС страны (организованного преступного сообществ — ред.)", – пишет "Коммерсант".

По версии следствия, Шакро Молодой занял высшую ступень в преступной иерархии страны после того, как в 2013 году был убит Аслан Усоян (вор в законе, известный как Дед Хасан).

Защита Шакро Молодого не знает о "пропаже" материалов его дела

Адвокат Калашова Александр Гофштейн подтвердил, что в материалах уголовного дела его клиент именуется "лидером преступного сообщества России". При этом юрист отметил, что это понятие представляет собой "наименование", а не "термин".

По закону есть понятие об организаторе преступного сообщества, который занимает высшее положение в преступной иерархии, сообщает РИА Новости.

"Организатор, лидер. Слова фактически, синонимы, но следствие почему-то решило именовать его именно лидером", — заявил адвокат Калашова Александр Гофштейн.

Кстати, он уточнил, что Калашову всё ещё не предъявили обвинение в организации ОПС.

Справка

Шакро был арестован 12 июля 2016 года.

Задержание проходило в рамках дела о стрельбе на Родчельской улице в Москве.

Потом его обвинили в вымогательстве и создании преступного сообщества.

Если название "лидер преступного сообщества России" так и останется за ним, то Шакро Молодому может грозить пожизненное лишение свободы.

Шакро Молодой, последние новости 2016, видео о задержании