Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может уйти в отставку со своего поста после последнего матча "армейцев" в нынешнем календарным году, сообщил "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

Последний матч ЦСКА состоится 7 декабря. В этот день московский клуб на выезде сыграет с "Тоттенхэмом" в поединке шестого тура Лиги чемпионов. После этой встречи футболисты ЦСКА уйдут в длительный отпуск.

"Последнее время ходило достаточно много разговоров о возможном уходе Слуцкого с поста главного тренера, при этом инициатива исходит непосредственно от Леонида Викторовича. Окончательное решение в данной ситуации принимать ему. С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" он может объявить о том, что покидает клуб", – сообщил источник "Р-Спорт".

По информации "Спорт-Экспресса", в случае отставки Леонида Слуцкого его пост, вероятнее всего, займёт главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко.