Главный Дед Мороз страны начнёт своё турне по столице с праздника, который будут отмечать в Московском зоопарке 24 ноября.

Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе Деда Мороза в Великом Устюге.

"В рамках новогоднего путешествия Дед Мороз по традиции прибудет в Москву. Свое турне он планирует начать 24 ноября с посещения Московского зоопарка, где Дед Мороз проведет экскурсии для детей и примет участие в большом празднике. Также к участию в празднике будут приглашены вологодские мастера", – сообщил источник.

В пресс-службе добавили, что главный Дед Мороз страны примет участие в ряде пресс-конференций и предновогодних мероприятий, которые пройдут в Москве в конце декабря, а вот свой День рождения он проведет на своей родине.

"В свой День рождения, 18 ноября, Дед Мороз не поедет в Москву, он проведет его в Великом Устюге", – подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что точное расписание новогоднего путешествия Деда Мороза будет опубликовано после 18 ноября.