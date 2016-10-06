Главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо двукратного олимпийского чемпиона Петеру Зайзенбахеру обвиняют в педофилии. Об этом в четверг сообщает Daily Mail.

56-летний тренер, являющийся гражданином Австрии, обвиняется в растлении двух девочек. По данным прокуратуры города Вена, первой жертвой Зайзенбахера стала 11-летняя девочка, в отношении которой он совершал действия сексуального характера с 1999 по 2002 годы.

Второй жертве тренера было 13 лет, она подверглась насилию со стороны спортсмены в 2004 году.

Отмечается, что расследование дела началось три года назад, после того, как одна из жертв рассказала о преступлении.

По словам адвоката Зайзенбахера, его клиент пока не будет комментировать обвинения. В случае признания вины, тренеру грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что австриец Петер Зайзенбахер является двукратным чемпионом Олимпийских игр – он завоевал "золото" на Играх в Лос-Анджелесе в 1984 году и в Сеуле в 1988 году.

В начале 2000-х Зайзенбахер работал в одном из спортивных клубов Вены. А с 2010 по 2012 год работал тренером сборной Грузии, с 2012 по 2014 – тренером сборной Азербайджана.

В 2015 году вновь возглавил эту сборную и продолжает работать главным тренером национальной команды Азербайджана по сей день.