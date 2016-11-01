Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону теперь запрещено ездить на велосипеде по улицам Лондона. Служба столичной полиции, опасаясь террористических атак, настояла на прекращении поездок. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Глава МИД, каждый день отправляющийся на работу на велосипеде, является легкой мишенью для террористов, считают в полиции, поэтому теперь Борис Джонсон вынужден пользоваться служебным лимузином.

Борис Джонсон известен своей любовью к велоспорту. В бытность мэром Лондона он всегда ездил на велосипеде от дома до мэрии рядом с Тауэрским мостом и в другие места города.

Будучи мэром, Борис Джонсон внес большой вклад в развитие велоинфраструктуры столицы. За время его работы в должности мэра, с 2008 по 2016 годы, в Лондоне открылся городской велопрокат, появилась сеть велодорожек. Кроме того, были реконструированы старые дорожки, а также построены новые велосипедные суперхайвеи, чтобы люди из окраин быстро добирались до работы.

В 2011 году столица Великобритании даже попала в рейтинг 20 лучших велосипедных городов.