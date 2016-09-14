Глава следственного комитета станет ближе к народу и непосредственно к потерпевшим и столкнувшимся с беззаконием. Александр Бастрыкин завел официальные аккаунты в соцсетях. Об этом сообщили в ведомстве.

- Александр Бастрыкин уделяет большое внимание личному общению с гражданами, в том числе потерпевшими от преступлений, - сообщили в пресс-службе СКР, - С момента создания СК России глава ведомства регулярно проводит личные приемы граждан как в Москве, так и в других городах, на которых выслушивает мнение и принимает жалобы граждан на действия следователей и по иным вопросам, относящимся к компетенции СК России. Для того, чтобы более оперативно продолжать общение с интернет-аудиторией напрямую, а также дать возможность большему количеству граждан высказать свое мнение, и были созданы аккаунты&

Блоги Бастрыкин завел в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/Bastrikin.Alexander/), в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/alexander_bastrikin). У Бастрыкина уже несколько сотен подписчиков, а посты выложены самые разные - о приемных часах, рабочих встречах и даже дне рождения Иосифа Кобзона.

Ссылки на аккаунты также размещены на странице Александра Бастрыкина на официальном сайте Следственного комитета России.

Добавим, представитель СК в России Владимир Маркин уже давно плотно и продуктивно общается с гражданами. Он выкладывает посты о расследовании преступлений.