Аукционные торги позволят сделать ценообразование на рыбу в стране более прозрачным, рассказал на Продовольственном форуме в Москве Сергей Юшкин, заместитель управления ФАС.

Сергей Гудков, исполнительный директор Рыбного союза, считает, что эффективное внедрение новой системы позволит стабилизировать цены на рыбу в России.

– В плане аукционных торгов есть две составляющие, – говорит эксперт Metro. – Первая – это возможность видеть среднюю цену на сырьё, полуфабрикаты, готовую продукцию. Таким образом, мы сможем понять, когда именно увеличивается разрыв в цене, в каком звене, дефицит ли это рыбы в стране или другие факторы, связанные с поставщиками и товаропроводящими каналами. Вторая составляющая – возможность формирования потребительского спроса на рыбную продукцию.

Самое главное для стабилизации цен на рыбу в России, по мнению Гудкова, – мониторинг цен на сырьё, которые характеризуются большой нестабильностью.

– Формируются условия, когда рыбу выгоднее продавать за рубеж – в Японию, Китай, Евросоюз. Сырьё туда и уходит, – продолжает Гудков. – Если отпускная стоимость будет колебаться в пределах 20%, это приемлемо для рынка.

Впрочем, уверен эксперт, к номинальным ценам, которые будут отражены на рыбной бирже, нужна также аналитика. Она позволит понять, почему указанная цена существенно изменилась в каком-то звене.

– Форсировать процесс создания рыбной биржи смысла нет, – заключает Гудков. – Когда чиновники высказываются в этом ключе, это напоминает указания к очередному съезду ЦК КПСС. Нечто из советского прошлого. Мы должны стимулировать отрасль, чтобы компаниям было выгодно перейти на новую систему.